Вашингтон, 8 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Планы по возможному «силовому свержению» президента Венесуэлы Николаса Мадуро обсуждали во время секретных встреч сотрудники администрации президента США Дональда Трампа и мятежные венесуэльские военные. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным источников издания, «секретные встречи» велись на протяжении нескольких месяцев, однако в 2018 году американские представители отказались сотрудничать с заговорщиками.

Собеседники издания отмечали, что всего в заговоре против главы Венесуэлы участвовали не менее трех различных групп военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Венесуэле было совершено покушение на Николаса Мадуро при помощи двух нагруженных взрывчаткой дронов. Власти Венесуэлы возложили ответственность за теракт на оппозицию, США и Колумбию.

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