Москва, 8 сентября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Разработка ракетного экраноплана, который будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей, началась в Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе «Гидроавиасалона-2018».

Gidroaviasalon.com Гидроавиасалон-2018

"Минобороны РФ в рамках государственной программы вооружения-2027 ведет разработку экраноплана», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Министр промышленности и торговли РФ добавил, что наличие ракетного вооружения на борту летательного аппарата станет его «отличительной особенностью».

По его словам, новый экраноплан, считают эксперты, станет невидимым для радаров противника.

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