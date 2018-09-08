Сямэнь, Китай, 8 сентября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Юбилейная, 20-я Китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка, которая начала работу в городе Сямэнь приморской восточной провинции Фуцзянь, рассматривается важным событием китайской и международной жизни; с поздравительным письмом в адрес ярмарки обратился Председатель КНР Си Цзиньпин,сообщает 8 сентября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Назвав ежегодную ярмарку «одним из самых влиятельных событий в сфере международных инвестиций» и отметив ее вклад в успех политики реформ и открытости, глава государства подчеркнул неизменную успешность, с которой ярмарка справляется с важнейшей задачей — созданием площадок для стимулирования инвестиций и обсуждения инвестиционных трендов.