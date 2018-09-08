Донецк, 8 сентября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали «кулак» на юге Донбасса. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью RT.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Кулак» (ВСУ) сформирован», — заявил Басурин.

По его словам, украинская сторона планирует осуществить всего три удара — Широкое, Коминтерново и Тельманово.

Басурин также не исключил, что ВСУ откажутся от атаки позиций защитников Донбасса, так как замыслы украинской стороны были раскрыты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в результате террористического акта погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Трагедия произошла в кафе «Сепар».

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