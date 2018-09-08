Сана, 8 сентября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. В Женеве из-за отсутствия делегации шиитов-хуситов, одной из противоборствующих сторон йеменского конфликта, сорван новый раунд мирных переговоров под руководством ООН, сообщает 8 сентября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс после двух дней ожидания вынужден был сообщить, что ООН не удалось привлечь хуситов на переговоры, не прояснив при этом ни причин отсутствия делегации, ни примерных сроков следующего раунда консультаций.

Противоречивый характер носят и сообщения из Саны. По информации из одних источников, хуситы не планируют присоединяться к мирным переговорам до тех пор, пока не будет выполнен ряд выдвинутых ими предварительных условий. По другим данным, делегация хуситов не может вылететь из Саны из-за того, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, втянутая в войну в Йемене, не выдала разрешения на полет через контролируемое саудитами воздушное пространство.

Сам Гриффитс при этом сообщил журналистам, что намеревается на днях посетить регион и побывать в зоне конфликта.