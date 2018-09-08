Сукабуми, Индонезия, 8 сентября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. До 21 человека увеличилось количество жертв в результате ДТП в Индонезии. Об этом сообщает 8 сентября агентство AFR.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в провинции Западная Ява, в районе индонезийского города Сукабуми. Автобус, в составе колонны из четырёх автомобилей, перевозил туристов для сплава по реке. По информации агентства, в автобусе находилось 37 туристов.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Из-за неисправности водитель не смог справится с управлением, в результате чего автобус упал в ущелье с 30-метровой высоты. Шесть человек из 21 погибших скончались на месте, остальные умерли от полученных травм по дороге в больницу.

На месте происшествия работают медики и полиция. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Напомним, что в феврале этого года в Индонезии на острове Ява 27 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса.