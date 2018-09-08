Вашингтон, 8 сентября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Сильное желание поспать днём может быть признаком развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские учёные, передаёт 6 сентября портал Eurekalert.

Рембрандт. Старик, спящий у огня. 1629

Исследователи из Университета Джона Хопкинса подвергли тестированию и медицинскому обследованию несколько тысяч добровольцев. Сбор данных продолжался несколько лет, начиная с 1958 года, по мере старения добровольцев.

Подвергнув анализу полученные данные, учёные пришли к выводу, что пожилые люди, которые часто испытывали сонливость днём, при достаточно продолжительном ночном сне, в три раза больше подвержены риску заболевания болезнью Альцгеймера, чем те, кто испытывал сонливость днём крайне редко.

Полученные данные специалисты планируют использовать в разработке рекомендаций для профилактики болезни Альцгеймера. Важными составляющими в комплексе профилактических мер учёные называют диету, физические упражнения, познавательную активность. Теперь к этим мерам будет добавлен и хороший сон.

Напомним, что в январе этого года исследователи называли первый признак болезни Альцгеймера. Это — постоянное беспокойство, переходящее в депресию. По словам специалистов, подобные исследования помогают найти способ ранней диагностики этого заболевания.