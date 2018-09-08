Ханой, 8 сентября, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Вьетнамская компания «Вингруп» была включена в список 50 лучших компаний Азии.

Phan Minh Tuấn Супермаркет VinMart

50 лучших компаний Азии были выбраны из 1,744 предприятий компаний всех стан континента, среди которых такие промышленно развитые страны как Китай, Индия, Япония, Республика Корея. Все эти компании удовлетворяют следующим критериям: капитализация компании достигает 2 млрд. долл., менее 50% собственности компании принадлежит государству, долговая зависимость менее 50%, гарантирован рост выручки в течение ближайших пяти лет.

По сообщению вьетнамского новостного агентства «ВьетнамЭкспресс», рыночная капитализации компании «Вингруп» составляет 14,1 млрд. долл., деятельность компании распространяется на многие сферы, среди которых: недвижимость, туризм, развлечения, образование, медицина и др.

Компания продолжает успешно развиваться, о чем свидетельствует финансовая отчетность: стоимость активов компании выросла в 2017 году на 13%.