Додома, 8 сентября, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Правительство Танзании объявило о том, что в районах Кидете-Годегоде, Гульве, Мсагали, будет проведена новая современная железная дорога и построены новые мосты. По мнению властей, эти сооружения также позволят предотвратить наводнения. Заместитель министра строительства, транспорта и коммуникаций Аташаста Ндитие выступил в парламенте Танзании с докладом, в котором упомянул о том, что в этих районах будет построено четыре туннеля общей протяженностью 2,75 километров и 400-метровые мосты.

fffriendly Железная дорога в Танзании

Однако, по информации танзанийского новостного издания Habari Leo, некоторые парламентарии не видят смысла в прокладывании железных дорог в этих районах. Депутат города Мпвапва Джордж Лубуледже подчеркнул, что если правительство ставит своей задачей предотвращение случаев наводнений, то железные дороги следует прокладывать в районах, находящихся как можно дальше от рек. Политик также указал на то, что есть районы, находящиеся в более чем двух километрах от рек, которые являются более пригодными для строительства железной дороги.

Депутатам поручено провести переговоры с японским правительством по вопросу оказания материальной помощи в реализации этого проекта.