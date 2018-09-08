Прага, 8 сентября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Президент Индии Рам Натх Ковинд во время своего визита в Чешскую Республику, встретился представителями индийской общины в и заявил, что эта страна может стать ключевым партнером Индии в различных сферах. Он заявил, что Индия стремиться укрепить и диверсифицировать двусторонние отношения с этой европейской страной. Рам Натх Ковинд подчеркнул наличие различных возможностей для создания и роста бизнеса в двух странах.

Presidentofindia.nic.in Рам Натх Ковинд и Милош Земан

Президент также отметил, что две связывают теплые и дружеские отношения, подчеркнув значение культурных и экономических связей.

По сообщению индийского информационного агентства «Экономик Таймс», президент особо выделил перспективы двусторонних отношений в рамках программ Make in India и Digital India.