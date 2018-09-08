Тбилиси, 8 сентября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Скульптуру русского поэта, драматурга и дипломата А. С. Грибоедова подарил Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Грибоедова знаменитый скульптор Зураб Церетели. Об этом сообщил 7 сентября на четвертой страновой конференции российских соотечественников Грузии генеральный директор Тбилисского драматического театра Николай Свентицкий.

Сергей Квашнин Зураб Церетели

По словам Свентицкого, Церетели работал над скульптурой два года, работа уже завершена. В данный момент ведутся переговоры касательно транспортировки памятника из Москвы в Тбилиси. В театре планируют установить скульптуру в центральном фойе.

Напомним, что Тбилисский русский драматический театр был основан в 1845 году. Имя Александра Грибоедова присвоено театру в 1934 году. Театр имени Грибоедова лауреат международных театральных фестивалей и конкурсов. Это самый посещаемый театр в Грузии. Кроме того, театр является традиционным лидером среди театров в Грузии по количеству ежегодных гастрольных поездок в старнах ближнего и дальнего зарубежья.