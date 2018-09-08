Ереван, 8 сентября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр и экс-спикер парламента Армении Овик Абрамян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила ему обвинение и взяла с него подписку о невыезде.

Photolure Овик Абрамян на заседании правительства Армении

В пресс-службе ССС подтвердили, что Абрамяну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 стр.309 УК РА) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 310 УК РА). В ССС отказались сообщить другие связанные с делом подробности, отметив лишь, что для обвинения у них есть достаточно доказательств.

30 августа Следственный комитет сообщил, что по уголовному делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденному на основании заявления директора горнодобывающей компании ЗАО «Авазаатик», были получены факты о причастности бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, его брата Генриха (Джоника) Абрамяна и бывшего начальника Полиции Армении Алика Саргсяна к явным злоупотреблениям. Дело было направлено в Специальную следственную службу (ССС), поскольку оно касается бывших должностных лиц.

В рамках уголовного дела выяснилось, что основанная в 2000 году компания занималась горнодобывающей деятельностью в Араратской области, с привлечением кредитных средств вложила инвестиции на сумму около 80 тысяч долларов, приобрела поточные линии для промывки и просеивания песка. Однако в 2008 году высокопоставленные лица стали чинить искусственные препоны, потребовав 60% доли в компании, пригрозив, что в противном случае карьер не будет действовать, при этом потребовали оформить эти 60% на двух лиц — по 30% на каждого.

Позже правоохранительные органы сообщили, что по этому делу привлечен также брат Овика Абрамяна Генрих Абрамян, который ранее был арестован по другому делу — о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Овик Абрамян считает возбужденное против него уголовное дело «сфабрикованным» и связывает его с критикой в адрес властей, высказанной им в интервью одному из сайтов 4 сентября.

«Забавно, когда после интервью человека приглашают в ССС и предъявляют ему откровенно ложное обвинение, стремясь тем самым пресечь любое инакомыслие», — написал Абрамян.

Экс-премьер коснулся также ранее возбужденного уголовного дела, в рамках которого арестован его брат Генрих Абрамян.

«Примерно месяц назад группа людей в масках, якобы на основании оперативных данных, ворвалась в квартиры и строения, принадлежащие мне и моим родственникам. В результате обысков по месту моего фактического проживания и по месту прописки ничего незаконного обнаружено не было, но несмотря на это правоохранители забрали у меня паспорт, грубым образом нарушив законодательство Армении», — написал Овик Абрамян.

«Более того, обыск был проведен и на территории механического завода в Мхчяне. В первую очередь, была предпринята публичная попытка связать эту территорию с моим именем, а потом еще и связать обнаруженное здесь оружие с событиями 1 марта 2008 года. Очевидно, что именно я был мишенью такого цепного искажения фактов», — отметил экс-премьер, подчеркнув, что до сих пор не обнародованы результаты экспертизы.

В ССС «Радио Азатутюн» сообщили, что судебно-баллистическая экспертиза оружия не завершена и заключение еще не готово.

Месяц назад Служба национальной безопасности провела обыски и нашла большое количество оружия и боеприпасов на механико-ремонтном заводе, расположенном в селе Мхчян Араратской области и зарегистрированном на Амбика Геворкяна, но, согласно правоохранителям, фактически принадлежащем бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну. После обыска были задержаны находившийся в тот момент на территории Амбик Геворкян и брат Овика Абрамяна Генрих Абрамян, последний позже был арестован по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Сочтя нецелесообразным на данный момент добавлять еще что-либо и пообещав представить подробности в дальнейшем, Овик Абрамян на своей странице в Facebook написал: «Пока зафиксирую, что осуществляемая властями РА «охота на людей», действия по подавлению свободы слова и инакомыслия не приведут к хорошему исходу».

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