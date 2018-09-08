Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Ночью 9 сентября Израиль закроет все КПП с Палестиной, включая КПП на границе с Сектором Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, также будет прекращен пропуск палестинцев на территорию Иудеи и Самарии. Данные меры связаны с наступлением еврейского Нового года (Рош а-Шана), который будет отмечаться в Израиле до среды, 12 сентября.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

В Иерусалим будут переброшены несколько дополнительных подразделений служб безопасности, также будет введена проверка транспорта, въезжающего в город. Более того, меры безопасности будут усилены в местах массового скопления людей по всей стране. При необходимости режим усиленных мер безопасности может быть продлен.

Закрытие границ на осенние еврейские праздники происходит ежегодно. Помимо Нового года, Израиль закрывает все КПП с Палестиной на праздник Суккот и на Судный день (Йом-Киппур).