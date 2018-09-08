Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи написал письмо руководству «Евровидения», в котором объяснил, почему проведение конкурса нужно перенести из Иерусалима. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, Хульдаиобязуется выполнить все требования организаторов конкурса в случае переноса «Евровидения» из Иерусалима в Тель-Авив. «Наш любимый город Тель-Авив-Яффо заслужил международное признание в качестве города, открытого для всех обществ и меньшинств, в том числе и ЛГБТ-сообщества… Мы с нетерпением ждем возможности провести у себя конкурс в 2019 году», — говорится в письме.

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. 1614

Данное заявление связано с условиями организаторов конкурса, которые недавно были оглашены правительству страны. Одним из них является устранение препятствий для организации и проведения конкурса, связанных с наступлением шаббата (субботы). Именно это условие вызвало в правительстве наибольший спор. Правительство Иерусалима решительно отвергает возможность снятия запрета на работу в субботу.