Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Один из офицеров Северного военного округа Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил о завершении строительства 9-метровой стены на израильско-ливанской границе. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, данный проект стоил Израилю 1,7 миллионов шекелей. Стена будет служить дополнительной защитой для местных жителей, а также заградительным барьером в случае военного вторжения со стороны Ливана. Для обеспечения безопасности стена будет оборудована новейшей системой видеонаблюдения.

Стена

Известно, что стена будет состоять из двух участков, один из которых будет поселков Шломи и Рош а-Никра. Второй участок будет располагаться напротив Метулы и Мисгав-Ам.

Стоит отметить, что ранее Израиль уже возводил подобные барьеры на границе с Сирией, Иорданией, Египтом и Сектором Газа. В общей сложности, было проложено 1065 км заградительных сооружений.