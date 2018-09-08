Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Министр финансов Израиля Моше Кахлон и генеральный директор министерства финансов Шай Бабад встретились с секретарем казначейства Гонконга Полом Чангом и министром финансов Джеймсом Лау. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, на встрече обсуждались перспективы развития отношений между двумя странами в области финансовых технологий и бизнеса.

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Министры финансов обеих стран выразили желание развивать и укреплять экономические отношения между Израилем и Гонконгом. В ходе встречи было принято решение об отмене двойного налогообложения, а также о проведении программ по обмену опытом.