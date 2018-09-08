Пенза, 8 сентября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. V Международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка» начал свою работу в Пензе, сообщает 7 сентября ИЦ Пензенская правда.

Andrew Butko Кукольный театр

Свои спектакли покажут шесть театров из России и Болгарии. Сразу три коллектива приехали на фестиваль из города Санкт-Петербурга. Спектакли будут проходить на трёх площадках города Пензы.

Открытие фестиваля состоялось на сцене театра «Кукольный дом», который является обладателем пяти премий «Золотая маска», которая является главной театральной наградой в России.

В программе мероприятия значатся не только детские спектакли, но и постановки, сделанные с расчётом на взрослого зрителя. Таков будет, например, спектакль-вариация на тему сказки Пушкина «Рыбак и Золотая рыбка», который покажет театр из Болгарии. Также на зрителей от 16 лет рассчитаны спектали «Попугай и веники» пензенского театра и спектакль «Ваня» театра «Карлсон хауз» из Санкт-Петербурга.

Фестиваль будет работать с 7 по 10 сентября. За это время зрителям будет показано 15 спектаклей.

Напомним, что фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка» впервые состоялся в Пензе в 1993 году.