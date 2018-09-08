Бишкек, 8 сентября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Сборная Киргизии по кок-бору одолела в финале сборную Узбекистана со счетом 32:9, в очередной раз став чемпионом Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает оргкомитет ВИК.

Worldnomadgames.com Кок-бору

Втрое место завоевали узбекистанские атлеты, а третье — один из фаворитов турнира — сборная Казахстана, разгромившая команду из Москвы со счетом 17:1.

Все четыре команды, занявшие призовые места, получили денежные вознаграждения: сборная Киргизии за первое место — 3 млн сомов (3 млн рублей по текущему курсу), сборная Узбекистана за второе место — 1,5 млн сомов (1,5 млн рублей), сборная Казахстана за третье место — 1 млн сомов (1 млн рублей), команда из российской столицы за четвертое место — 500 тысяч сомов (500 тысяч рублей).

Справка ИА REGNUM народная игра «Кок-бору» («Синий волк») — конно-спортивная командная игра, в ходе которой всадники пытаются завладеть тушей козла (или имитирующим ее муляжом) и забросить в «казан» (ворота) команды соперника. Игра проходит на поле длиной 200 метров и шириной 70 метров. В команде насчитывается 12 всадников, но одновременно в игру вступают только по четыре атлета от каждой из сторон.

Напомним, в период со 2 по 8 сентября 2018 года в Иссык-Кульской области Киргизии проходят III Всемирные игры кочевников — международное спортивное мероприятие, целью которого является популяризация национальных игр кочевых народов Туркестанского и Центральноазиатского регионов.

Участие в Играх принимают 1 556 атлетов из 66 стран мира и 11 субъектов России. Они соревнуются в 37 видах спортивных состязаний. Призовой фонд Игр кочевников составляет превышает 26,6 млн сомов (более 26,6 млн рублей по текущему курсу).