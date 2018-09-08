Найроби, 8 сентября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Опрос об отношении кенийцев к Китаю и США был проведен агентством IPSOS в конце июля-начале августа 2018 года. Он показал, что кенийцы более настороженно относятся к Китаю и считают его большей угрозой, чем США. Данные опроса приводит кенийская газета «Daily Nation». 26% кенийцев считают Китай угрозой для развития страны против 12%, которые выделили США в этом качестве. Основными угрозами со стороны Китая респонденты назвали наплыв дешевых товаров из Китая (25% против 18% у США), рост уровня коррупция (8% против 5% у США) и риск роста безработицы (38% против 11% у США). Однако кенийцы считают, что сотрудничество с США несет большую угрозу для кенийской культуры, что США с большей вероятностью вмешаются в кенийские выборы и что сотрудничество с США повышает риск террористических актов в стране (14%/3%, 12%/0%, 9%/2% соответственно). Респонденты позитивно оценили вклад Китая в проекты по строительству инфраструктуры (86% против 38% у США), но в вопросе грантов и займов их симпатии оказались на стороне США (49% против 11%)

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Стоит отметить, что отношение к странам различается в зависимости от политической принадлежности граждан Кении: сторонники правящей партии более благосклонно относятся к Китаю, чем оппозиционеры, которые лучше относятся к США.

Опрос был проведен агентством Ipsos 25 июля-2 августа, число респондентов составило более 2 000 человек. Стоит подчеркнуть, что опрос был проведен до визитов президента Кении Ухуру Кеньятты в США и Китай.