Анкара, 8 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас прибыл в Анкару для проведения переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Главная тема встреч — ситуация в сирийском Идлибе. Германия считает, что позиция Турции в данном вопросе может стать решающей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По сообщению турецкого новостного агентства «Хюрриет», министр Маас отметил, что Германия намерена сделать все для предотвращения трагедии в Идлибе.

Маас также заявил, что Германия намерена оказать поддержку своим турецким партнерам, учитывая предстоящие переговоры Турции с Ираном: Анкара с большой вероятностью может повлиять на ситуацию.

Идлиб на данный момент является единственным регионом Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.