Дакка, 8 сентября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Президент Бангладеш Абдул Хамид заявил, что правительство обязуется предоставить доступ к бесперебойному электричеству для каждого дома к 2021 г. Как сообщает бангладешское новостное издание «Дойник иттефак», Абдул Хамид также отметил «чрезвычайную важность» электроэнергии и топлива для того, чтобы «вывести Бангладеш к 2021 г. в категорию стран со средним уровнем доходов, а к 2041 г. — в категорию развитых стран».

Электрическая лампочка

Президент заявил, что с целью поддержания высоких темпов экономического роста в Бангладеш правительство принимает различные программы в области производства, распределения и транспортировки электроэнергии. За счет строительства в течение последних нескольких лет новых электростанций сегодня производство электроэнергии в Бангладеш составляет 20 тысяч мегаватт. По двусторонним и многосторонним каналам Бангладеш также импортирует 660 мегаватт электроэнергии из Индии.

Абдул Хамид отметил также значительные успехи в развитии топливной отрасли. С 2009 г. до настоящего времени открыты четыре новых газовых месторождения. Сегодня объем добычи газа вырос с 49,3 миллионов м3 до 77,8 миллионов м3.