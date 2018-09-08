Дакка, 8 сентября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. По всей Бангладеш, начиная с 6 сентября, проходит «Неделя электричества и топлива — 2018», призванная донести до населения страны успехи правительства в сфере энергетики. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», в столичном Международном зале собраний премьер-министр Бангладеш шейх Хасина провела церемонию открытия «Недели».

AStikhin Бангладеш

Как сообщил изданию «Дойник иттефак» советник премьер-министра по энергетике Тауфик-и-Иллахи Чоудхури Бир Бикрам, в мероприятиях «Недели» примут участие как сотрудники правительства Бангладеш, так и иностранные специалисты, занимающиеся вопросами топливного сектора, а также использования морских и речных ресурсов.

«Неделя электричества и топлива» проводится каждый год с целью повышения осознанности граждан в отношении использования топлива и электроэнергии.