Нью-Дели, 8 сентября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Верховный суд Индии отменил раздел уголовного кодекса страны, запрещающий однополые отношения. Этот закон существует с 1861 года. Суд извинился перед ЛГБТ сообществом за многолетнее преследование со стороны правительства, а также назвал этот закон негуманным.

sanchantr Статуя Махатмы Ганди. Индия

По сообщению индийского информационного агенства «Хинду», решение о декриминализации было единогласно принято судьями, во главе с председателем Дипаком Мисрой. Тем не менее, суд охарактеризовал отношения между представителями одного пола как неестественные. Стоит отметить, что сексуальные акты без согласия одной из сторон остались незаконными.