Исламабад, 8 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Представители бизнес-кругов Пакистана и США призвали американское правительство возобновить помощь Пакистану после отказа Пентагона выделить 300 миллионов долларов на борьбу с терроризмом.

U.S. Department of State Пакистан и США

Пакистанско-американский деловой совет также выдвинул предложение открыть американские рынки для беспошлинного ввоза текстиля из Пакистана и ослабить ограничения для представителей пакистанских бизнес-элит.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Совет считает, что помощь США необходима в момент тяжёлого экономического кризиса в Пакистане, вызванного именно войной против терроризма. Кроме прямой финансовой помощи, по мнению бизнесменов двух стран, США должны помочь своему «историческому партнёру» по примеру Шри-Ланки и Бангладеш, допустив беспошлинный ввоз текстиля из Пакистана. Также было выдвинуто предложение о переговорах по зоне свободной торговли. Эти меры, по мнению совета, должны спасти главного союзника США в борьбе с терроризмом в Афганистане .