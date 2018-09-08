Геленджик, Краснодарский край, 8 сентября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Заказ на строительство сверхмощного ледокола «Лидер», скорее всего, будет отдан дальневосточной верфи «Звезда». Об этом журналистам сообщил 8 сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме-выставке «Гидроавиасалон» в Геленджике.

Dcss.ru Верфь «Звезда»

Глава Минпромторга подчеркнул, что ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт и полным водоизмещением 71 тыс. тонн должен строиться серийно, три-четыре единицы в серии, для снижения стоимости.

Основными претендентами на размещение заказа по строительству ледокола были Объединенная судостроительная корпорация с верфью «Балтийский завод» и судоверфь «Звезда», которую развивает «Роснефть» в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком. «Звезда» считается наиболее вероятным исполнителем, поскольку обладает необходимыми мощностями, специалистами и новейшими технологиями. Минусом судоверфи эксперты называют отсутствие опыта строительства ледоколов. Решающее слово в вопросе выбора места для строительства ледокола остаётся за президентом РФ.

Напомним, что самым мощным на сегодняшний день ледоколом, строящимся в России, является ЛК-60, мощностью 64МВт. Но для организации перевозки нефти и газа по Северному морскому путив круглогодичном режиме требуется ледокол большей мощности. Это требуется, чтобы можно было проходить лёд, толщиной 12 км при скорости в 10−12 узлов.