Кишинёв, 8 сентября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Семь руководителей и учителей сети молдавско-турецких лицеев Orizont, высланных из Молдавии, находятся в тюрьме недалеко от Стамбула. Как сообщило кишиневское издание NewsMaker, об этом сообщил турецкий адвокат одного из депортированных учителей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдова

Молдавская оппозиция, знакомые и коллеги депортированных, между тем, провели акцию протеста в Кишиневе. Они провели митинг у здания парламента и Службы информации и безопасности (СИБ), сотрудники которой задержали и депортировали педагогов. На протяжении почти двух суток судьба турецких учителей была не ясна — все молдавские ведомства заявили, что не имеют отношения к операции, а в спецслужбе отказывались комментировать ситуацию. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что СИБ ему не подчиняется.

Представители турецкой диаспоры также провели пикеты у молдавских дипломатических представительств в США. С критикой действий молдавских властей выступили депутаты Европарламента, озабоченность высказал еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан. Европейский суд по правам человека в срочном порядке принял к рассмотрению иск адвокатов турецких учителей и попросил у молдавского правительство разъяснений по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, cпецслужбы Молдавии 6 сентября задержали и выдворили из страны семерых руководителей и учителей сети молдавско-турецких лицеев «Горизонт». Речь идет о гражданах Турции, которые более 10 лет проживают и работают в Молдавии. В Анкаре их обвиняют к связях с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором попытки госпереворота в Турции.

Молдавская оппозиция и правозащитники назвали задержание и депортацию турецких учителей незаконными. В оппозиции также считают, что молдавские власти — президент Игорь Додон и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк — так «расплатились» с президентом Турции Реджепом Эрдоганом за то, что Турция выделила деньги на ремонт администрации президента и один из предвыборных проектов Демпартии — строительство спортивной арены в пригороде Кишинева. Весной, отметим, Эрдоган встречался в аэропорту Стамбула с Додоном, а чуть ранее — принимал в Анкаре лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка.