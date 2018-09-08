Краснодар, 8 сентября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Судья Елена Хахалева, которая в 2017 году прославилась после «золотой свадьбы» её дочери, была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. Об этом сказано в постановлении Верховного суда, опубликованном сегодня, 8 сентября.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

«Судью Краснодарского краевого суда Хахалеву Елену Владимировну <…> вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда», — сказано в постановлении.

Напомним в июле 2017 года судья Елена Хахалева стала известна широкой общественности благодаря адвокату Сергею Жорину, который опубликовал видеозапись со свадьбы её дочери, которая, по его словам, обошлась в $2 млн. Жорин заявил, что судье следовало бы объяснить происхождение столь внушительных средств.

Хахалева заявила, что сумма в $2 млн совершенно надумана и «взята с потолка». Хахалева утверждает, что все затраты на организацию торжеств по случаю свадьбы взял на себя её бывший супруг.

При этом судья рассказала, что на свадьбе выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон. На свадьбе они выступали потому, что состояли в приятельских отношениях с её бывшим мужем.