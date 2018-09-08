Иркутск, 8 сентября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Сириус-Аэро», выполнявший рейс по маршруту «Красноярск-Усть-Кут-Ленск». Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Uri Tours В салоне пассажирского самолёта Ан-24

Инцидент произошел в пятницу, 7 сентября, в аэропорту города Усть-Кута. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«При заходе на посадку произошел отказ правого двигателя, — говорится в сообщении. — … Посадка произошла в штатном режиме».

По факту аварийной посадки самолета Ан-24 проводится доследственная проверка.

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