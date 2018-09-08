Тула, 8 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Торжественное открытие проекта «Тульская набережная» состоялось 8 сентября в День города Тулы и Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле после реконструкции открыта набережная

«Вместе с вами мы завершили этот масштабный проект. Вернули городу выход к реке, обустроили прекрасное место для прогулок. И что, наверное, самое главное, — мы сумели вновь сделать центр Тулы единым историко-культурным пространством. Без закрытых от горожан участков», — сказал глава региона, обращаясь к жителям.

Алексей Дюмин также отдельно поблагодарил за участие в проекте архитекторов, партнеров, строителей, а также жителей города за поддержку и понимание.

«Это наше общее большое достижение, которым мы все можем гордиться. Поздравляю с открытием набережной! С Днем города-героя Тулы и Тульской области! Всем — счастья и здоровья!» — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что набережная уже полюбилась горожанам. В перспективе таких мест в городе станет больше: проект «Тульская набережная» уже дала импульс развитию всего исторического центра Тулы.

Долгие годы набережная находилась в запустении. В 2016 году Алексей Дюмин выступил с инициативой «вернуть реку горожанам», создать современное и комфортное общественное пространство в исторической части города. Уже в июле 2017 года был представлен проект, разработанный архитекторами московского бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, а на его реализацию ушел ровно год.

В общей сложности в рамках проекта была приведена в порядок территория в 21 гектар вокруг Тульского кремля: в единое пространство были объединены кремль, набережная старого русла реки Упа, улица Металлистов и Крестовоздвиженская площадь. На всей территории установлено 385 опор освещения: подсвечены лавочки, мостики и дорожки, установлены камеры видеонаблюдения, построено 19 беседок и павильонов. На набережной установили красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором. Отдохнуть у воды можно на деревянной набережной длиной 670 метров. Для создания ландшафтного парка и общего озеленения была разработана программа посадок — завершающий этап ее запланирован на весну 2019 года. Тогда будут высажены последние из более чем 500 деревьев и 11 тысяч кустарников, а также 2170 кв. м цветников из многолетников, луковичных и злаковых, которыми будут засеяны берега реки. Уже сейчас перед кремлем высажен сиреневый сад.

Глава региона прошел по улице Металлистов, которую сделали пешеходной, ведется реставрация старинных усадеб и жилых домов, расположенных здесь. В планах — открытие кафе и галереи, магазинов, гостиниц. После благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной.

Здесь же откроется Музейный квартал — в старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев Тульской области: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска. 8 сентября здесь открылась выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.