Москва, 8 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Колокольне Ивана Великого и в Патриаршем дворце Московского Кремля проходит ретроспективная выставка ювелирного дома Bvlgari «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». 500 роскошных изделий из серебра, золота и платины с уникальными драгоценными камнями «расскажут» об 130-летней истории знаменитого итальянского дома, о том, как со временем, политическими и экономическими обстоятельствами менялись вкусы и возможности общества. Одно из главных достоинств этой экспозиции, что это не абстрактная богатейшая коллекция — каждая вещь «окрашена» той или иной знаменитой личностью. Здесь можно будет увидеть ювелирные предпочтения Элизабет Тейлор, Анны Маньяни, Джины Лоллобриджиды, Аниты Экберг, испанской инфанты Беатрисы и многих других. Московская выставка является самой большой за новейшую историю ювелирного дома Bvlgari.

Usodesita Ожерелье от Bvlgari

Экспозиция будет открыта до 13 января.

Интересно, что организаторы предлагают специальную программу для детей.