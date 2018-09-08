Пхеньян, 8 сентября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей. Об этом сегодня, 8 сентября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая провела переговоры с Кимом в Пхеньяне.

Kogl.or.kr Ким Чен Ын и Мун Джэин

«Северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону — к объединению двух Корей», — рассказала Матвиенко.

Она отметила, что процесс объединения двух Корей — это «улица с двусторонним движением». При этом Ким Чен Ын понимает, что некоторые региональные и внерегиональные игроки не заинтересованы в объединении двух Корей, так как через разделение кое-кто хочет удерживать позиции в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация во главе с Матвиенко находится в Северной Корее, где она в том числе примет участие в торжествах по случаю 70-летия со дня основания КНДР.

В рамках визита состоялись переговоры Матвиенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном.