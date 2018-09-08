Москва, 8 сентября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям. Об этом заявил президент Рoссии Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

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«Наверное, нет необходимости особенно вдаваться в характер наших отношений: они носят совершенно особый характер, специфический. И это проявлялось на протяжении веков, а не только за время нашей с вами совместной работы», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, на сегодняшний день отношения между Армений и Россией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сферы политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества.

«Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Республики Армения. Мы самый большой инвестор в армянскую экономику, и здесь можно отметить, что отношения в этом смысле являются достаточно диверсифицированными.

Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым только «Газпром» продает газ в мире — по 150 долларов за 1000 кубов. Это и атомная энергетика, тепловая генерация. У нас развиваются отношения в металлургической промышленности, причем по разным направлениям, в машиностроении. В общем нам есть, о чем поговорить.

Особенно радует, что в прошлом году товарооборот вырос почти на 30 процентов, а за первое полугодие этого года рост составил уже 22,2 процента, то есть если дела пойдут так и дальше, мы превысим показатели прошлого года.

Объем нашего сотрудничества большой. Я очень рад вас видеть для того, чтобы сверить часы по поводу нашего текущего взаимодействия и в среднесрочной перспективе», — отметил президент России.

Отмечается, что обсуждались ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений, а также сотрудничество на евразийским пространстве, в частности в ЕАЭС и ОДКБ.

В свою очередь, Пашинян также обратил внимание на особый характер отношений Москвы и Еревана.

«Я очень рад нашей очередной встрече, между прочим уже третьей в течение последних четырёх месяцев. Думаю, что такая регулярность подчёркивает особый характер отношений между нашими странами. Позвольте сказать, ещё и особый характер между нами, особый характер наших личных отношений.

Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях. Думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно, и думаю, что главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал развития наших отношений.

Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов — упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов.

Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов в наших союзнических отношениях, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Я очень рад, что российские представители каждый раз, когда говорят о наших отношениях, подчёркивают ещё и все эти принципиальные вопросы. И думаю, что главная задача — действительно раскрыть тот потенциал, который есть в наших отношениях.

Конечно, у нас блестящие отношения, но я думаю, что не надо на этом останавливаться, в особенности у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в военно-техническом сотрудничестве, и вообще в укреплении гуманитарных связей.

И конечно же, мы настроены на дельнейшее развитие и укрепление наших отношений, имею в виду не только двусторонние отношения, но ещё и наши отношения в рамках Евразийского экономического союза. Я имею в виду ещё и наши отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и вообще в других сферах.

Конечно, Вы правы, прирост нашего товарооборота в этом году уже достиг более чем 20 процентов. Конечно, это очень хорошая новость. Думаю, что в наших отношениях есть много хороших новостей, и нужно просто подчеркнуть и принять решения по некоторым направлениям, и, конечно же, подумать, что нужно делать, чтобы дальше тоже более динамично развивались наши отношения.

Ещё раз — очень рад этой встрече. Уверен, что сможем сохранить эту регулярность, потому что мне очень приятно общаться не только в межгосударственном смысле, но и в личном смысле, так что, думаю, нас ждёт хорошая беседа», — сказал премьер Армении.