Москва, 8 сентября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В сирийской провинции Идлиб состоялась сходка главарей террористических групп с участием «белых касок». Об этом сегодня, 8 сентября, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР Сходка злоумышленников

По словам Конашенкова, российским военным стало известно, что 7 сентября в городе Идлибе в расположенном в районе школы «Аль-Вахда» командном пункте террористов прошла сходка лидеров террористических группировок: «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряда других. Также в сходе участвовали представители группировки «Белые каски».

На этой сходке террористы окончательно согласовали и утвердили сценарий проведения съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийской правительственной армией против мирного населения.

Инциденты должны быть инсценированы в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

Конашенков уточнил, что сигнал к началу провокации будет дан некими «зарубежными друзьями сирийской революции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё несколько недель назад Минобороны РФ заявило, что в Идлибе готовится провокация террористов с применением химического оружия для того, чтобы обвинить в атаке сирийские правительственные силы.

Более того, эта провокация должна быть использована Западом для массированной атаки на Сирию.