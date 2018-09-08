Макеевка, ДНР, 8 сентября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Макеевке правоохранители задержали группу вандалов, осквернивших памятник шахтёрам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили 8 сентября в силовом ведомстве ДНР.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Подростки без моральных принципов

«Вчера в 16:20 неизвестные в Макеевке облили бензином и подожгли Памятник шахтерам шахты № 13-бис, погибшим в 1941—1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны, — сказал собеседник агентства. — По данному эпизоду задержана группа подростков 14−16 лет», — рассказали в пресс-службе милиции ДНР.

По данным следствия, злоумышленники могли работать на спецслужбы Украины. Подобный случай был зафиксирован МГБ ДНР в 2016 году. Сотрудник СБУ завербовал несовершеннолетнего жителя Ясиноватой, который втянул в преступную деятельность нескольких своих сверстников.

Напомним также, что 7 сентября Донбасс отметил 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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