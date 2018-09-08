Венеция, Италия, 8 сентября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Победителей основной конкурсной программы объявит сегодня, 8 сентября, 75-й международный Венецианский кинофестиваль, сообщается на сайте мероприятия.

(сс) Runner1616 Кинопленка

Как отмечают кинокритики, конкурс в этом году получился очень сильным, поэтому определение победителей станет для жюри нелёгкой задачей.

В основной конкурс в этом году вошла 21 картина. Главными фаворитами чаще всего называют фильмы «Рим» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона, «Соловей» австралийки Дженнифер Кент и «Фаворитка» уроженца Греции Йоргоса Лантимоса.

В жюри венецианского фестиваля вошли режиссёр Гильермо дель Торо, победитель фестиваля прошлого года, актёр Кристофер Вальц, актриса Наоми Уоттс, режиссёр Паоло Дженовезе и другие кинодеятели.

Победители будут названы на церемонии закрытия кинофестиваля, которая состоится вечером 8 сентября.

Напомним, что ранее на венецианском кинофестивале был назван фильм, получивший приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Этого приза удостоился фильм «Закат» венгерского режиссера Ласло Немеша.