Краснодар, 8 сентября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В Краснодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Около полуночи на пересечении улиц Северная и Березанская в Краснодаре водитель легкового автомобиля Audi выехал на большой скорости на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Darsun.

Затем произошло столкновение ещё шести автомобилей.

В результате столкновения погибли два человека. Ещё четверо получили ранения.

По факту ДТП проводится проверка.