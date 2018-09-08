Хабаровск, 8 сентября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Ничьей закончился матч десятого тура ФНЛ между клубами «Сочи» и «СКА-Хабаровск», сообщает 8 сентября МатчТВ.

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Встреча, проходившая в Хабаровске, закончилась со счетом 2:2. У «Сочи» мячи забили Иван Миладинович (2-ая минута) и Николай Обольцев (34-ая). У хозяев — Денис Дедечко, реализовавший пенальти на 20-ой минуте и Николай Зайцев (58-ая).

По итога встречи «СКА-Хабаровск» с 12 очками располагается на 12-ой строчке турнирной таблицы, «Сочи» с 16 — на 6-ой.

Отметим, это шестая подряд игра «СКА-Хабаровск» в которой команда не может победить.