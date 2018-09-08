Милан, Италия, 8 сентября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. 31-летний испанский полузащитник футбольного клуба «Челси» Сеск Фабрегас может перейти в команду «Милан» во время зимнего трасферного окна. Об этом 8 сентября сообщает Сorriere dello Sport.

Aleksandr Osipov Сеск Фабрегас

Контракт Фабрегаса с лондонским клубом истекает зимой 2019 года и до сих пор не продлен. Таким образом у «Челси» зимой может появиться возможность для продажи испанского полузащитника, чтобы летом не отпустить его как свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Фабрегас провел только один официальный матч за «Челси».