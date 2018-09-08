Томск, 8 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. День томича сегодня, 8 сентября, празднуют жители столицы Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, старт празднованию дал выстрелом из пушки на Воскресенской горе мэр Томска Иван Кляйн.

Tomsk.gov.ru День томича празднуют Томске

«Это место дышит историей, отсюда начинался наш славный город Томск! Отсюда уже в четвёртый раз мы начинаем уникальный для России праздник — День томича и День маленького томича!» — сказал градоначальник, добавив, что завтрашний день — 9 сентября — будет посвящён юным горожанам.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, губернатор региона Сергей Жвачкин 8 сентября принял парад студентов, традиционно открывающий День томича. Несколько тысяч первокурсников шести государственных университетов Томска прошли от набережной реки Ушайки до площади Ново-Соборной.

Добавим, в День томича и до 10 сентября улицы города будет украшать праздничная иллюминация. Яркие огни будут гореть на Коммунальном мосту, Богашевском тракте, проспекте Комсомольский и на других участках областной столицы.

Праздничная иллюминация будет включена в День томича впервые за всю историю праздника, подчеркнули в мэрии.

Напомним, в столице Томской области впервые отпраздновали День томича в 2015 году.