Барнсли, Великобритания, 8 сентября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Полиция Великобритании сообщила о «серьезном инциденте» в городе Барнсли (графство Саут-Йоркшир). Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Sky News.

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

Что именно произошло не уточняется. Местные жители сообщают о большом количестве сотрудников полиции в центре города. На улицах развернуты полицейские заставы.

Власти просят владельцев магазинов закрыть двери своих помещений, а местных жителей не выходить из домов.