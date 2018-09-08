Москва, 8 сентября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Москве, в выставочном зале Новый Манеж, открылась выставка известного стрит-арт-художника, каллиграфиста Покраса Лампаса «Жизнь одного художника. Вход свободный». Своеобразие этой экспозиции в том, что она совмещает выставочное пространство, в котором представлены картины на всех возможных языках и стилях и непосредственно рабочую мастерскую художника. В ней все 20 дней мастер и будет творить на глазах изумленной публики.

Цитата из видео «Дизайн и искусство будущего | Покрас Лампас | Prosmotr» пользователя Design Prosmotr.youtube.com Покрас Лампас

26-летний уроженец горда Королева Московской области Покрас Лампас (Арсений) за последнее время стал заметной фигурой в стрит-арт-искусстве. Основатель собственного направления в каллиграфии, изобретатель художественного алфавита он создает удивительные шрифтовые композиции в городском ландшафте. Участник престижных выставок во многих странах он вплотную работает с ведущими мировыми брендами, такими как Lamborghini, FENDI, Nike, Pirelli, «Альфа-Банк» и другими. Работы Лампаса хранятся в крупнейших коллекциях. Его «перу» принадлежит гигантские росписи на крыше «Дворца итальянской цивилизации» в Риме (1250 кв. м) и на крыше бывшего московского завода «Красный Октябрь» (1625 кв.м.)