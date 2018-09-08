Чикаго, США, 8 сентября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Группа ученых из Калифорнийского технологического института разработала материал для создания космического паруса, сообщает Phys.org 6 сентября.

Nasa.gov Проект солнечного паруса

Исследователи считают, что им удалось достичь оптимального соотношения между отражательной способностью и массой материала, который может использоваться для создания космического паруса.

Космическим парусом называется поверхность, использующая давление лазера для движения космического аппарата. Существуют проекты, предполагающие использование генерирующих станций вне Земли, которые будут направлять лазерный луч на парусники, двигающиеся в космическом пространстве.

Космические аппараты такого типа не нуждаются в наличии топлива на борту, однако реализация подобных проектов сталкивается с серьезными техническими ограничениями.

Исследовательская группа под руководством Гарри Этвотера считает, что им удалось преодолеть одно из таких ограничений путем использования нанофотонных структур для изготовления космического паруса. Ученые разработали двухслойную структуру: первый слой из кремния обеспечивает достаточную отражательную способность, а второй слой из диоксида кремния — не дает материалу перегреться.

Отметим, что трудности с изготовлением материала для космического паруса являются не единственным техническим ограничением. Проблемными также являются создание лазерных генераторов необходимой мощности и достижение нужной точности наведения.