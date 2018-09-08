Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети
Запорожье, Украина, 8 сентября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. На Украине от сети был отключен первый энерегоблок Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба украинского оператора АЭС «Энергоатом».
Вадим Кондратьев
Рубильник
В сообщении сказано, что сегодня в 00:03 по местному времени энергоблок №1 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта.
Уточняется, что ремонт будет продолжаться 70 суток.
В штатном режиме продолжают работать четыре энергоблока Запорожской АЭС.
Напомним, что второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен в январе этого года.