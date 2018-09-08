Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Серию почтовых марок с портретом Джона Леннона выпустила почтовая служба США, сообщзила 7 сентября газета New York Post.

Dan Dalton Портрет Джона Леннона

Презентация марки состоялась в Центральном парке Нью-Йорка. На мероприятии присутствовали вдова музыканта Йоко Оно, его сын Шон Леннон, а также сотни поклонников группы The Beatles.

В качестве исходника для марки выбрана фотография, которая была сделана Бобом Грюном в 1974 году. Фотграф снял тогда Леннона для его пятого сольного альбома Walls and bridges.

Грюн отметил, что не мог и мечтать о том, что его фотография, которую он сделал 44 года назад, будет почтовой маркой в США.

На марке Леннон изображён с растрёпанными волосами и в своих знаменитых очках в круглой оправе. На каждой марке — автограф музыканта.

Ранеее сообщалось, что детская коллекция марок Леннона была выставлена в эту пятницу, 7 сентября, в Национальном почтовом музее института Смитсона в Вашингтоне.