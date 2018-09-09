Нижний Новгород, 9 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В единый день выборов 9 сентября 2018 года в Нижегородской области пройдут 62 избирательные кампании, главной из них станут выборы губернатора, на должность которого претендуют пятеро человек. В 08:00 на территории области работу начали все 2174 избирательных участка, посетить которые жители смогут до 20:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Soc-life.ru Нижегородский Кремль

Среди претендентов на должность губернатора — представитель «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков, депутат Заксобрания, представитель КПРФ Владислав Егоров, депутат Заксобрания области, представитель партии «Справедливая Россия» Галина Клочкова, депутат Госдумы, представитель ЛДПР Александр Курдюмов, врио губернатора Нижегородской области, представитель партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

По предварительным данным, порядка 29 тыс. жителей на выборах губернатора будут голосовать не по месту проживания, а по месту фактического нахождения.

На 1 июля 2018 года в регионе зарегистрировано 2 589 236 избирателей.

Напомним, предыдущие выборы губернатора Нижегородской области прошли в сентябре 2014 года. Явка составила 54,49%, на пост претендовали семеро человек.

Впервые в единый день выборов одна из общественных организаций будет помогать избирателям с ограниченными физическими возможностями и маломобильным группам избирателей. Также для них будет работать социальное такси. Для инвалидов по слуху на четырёх избирательных участках будут работать сурдопереводчики. Участки выбирались, исходя из данных о местах компактного проживания данной категории участников выборного процесса.

9 сентября помимо губернаторских выборов в Нижегородской области пройдут довыборы депутата Госдумы РФ по 129 одномандатному избирательному округу, довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области по шестому избирательному округу, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов в 27 районах и четырёх городских округах. В том числе в этот день должны распределить по одному мандату в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Также все жители Нижегородской области 9 сентября смогут проголосовать за стратегию развития региона до 2035 года.