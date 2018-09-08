Коктебель , Крым, 8 сентября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Итальянский джазовый вокалист Фабио Лепоре второй раз приехал в Крым, невзирая на украинские санкции в отношении него. Музыкант прибыл на полуостров для участия в международном джазовом фестивале «Live in Blue Bay 2018», сообщает 7 сентября сайт организаторов мероприятия.

(сс) tatlin Ансамбль

Итальянский музыкант открыл основную программу фестиваля в сопровождении крымского оркестра Big Band. По поводу попадания в «чёрный список» Украины из-за участия в фестивале в 2017 году, музыкант сказал, что он уже в «чёрном списке», и из-за этого ему пришлось отказаться от поездок по Украине. Но певец заверил, что он не расстроен, у него много гастролей в разных странах, ведь он не политик, а человек искусства.

Также музыкант добавил, что надеется на решение всех проблем в будущем и очень рад снова оказаться в Крыму на фестивале.

Напомним, что Фабио Леноре — джазовый вокалист, гастроли которого уже состоялись в 35 странах мира. В Крым он приехал для участия в джазовом фестивале «Live in Blue Bay 2018», который проходит в Коктебеле уже в 10 раз.

Кроме Фабио Леноре, в программе фестиваля запланированы концерты исполнителей из США, России, Индии. Также в программе фестиваля состоятся мастер-классы, выставки, творческие встречи с джазовыми исполнителями.