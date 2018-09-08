Тегеран, 8 сентября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что власти США посылают в Тегеран сигналы с просьбой начать двусторонние переговоры. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает The Hindu.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По словам Рухани, США с одной стороны продолжают оказывать давление на Иран, но с другой стороны ежедневно и различными методами посылают в Тегеран сообщения о том, что иранским властям следует начать двусторонние переговоры с Вашингтоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Рухани заявил, что после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана, любые переговоры с Вашингтоном теряют смысл.