Пекин, 8 сентября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Один из самых богатых граждан Китайской Народной Республики, соучредитель и председатель совета директоров Alibaba Джек Ма уйдёт со своего поста 10 сентября. Об этом сегодня, 8 сентября, пишет The New York Times.

Rico Shen Логотип Alibaba

Джек Ма завершает процесс своего ухода из компании Alibaba. Ещё в 2013 году Ма оставил пост генерального директора Alibaba. Но он продолжал активно участвовать в жизни компании, и планировал её долгосрочную стратегию.

Теперь он оставляет должность председателя совета директоров Alibaba. Тем не менее у Ма останется в собственности 6,4% акций Alibaba. В дальнейшем Ма планирует заняться благотворительностью.

Напомним, Джек Ма основал компанию Alibaba вместе с 17 компаньонами в китайском городе Ханчжоу в 1999 году. Маленькая торговая площадка для малого и среднего бизнеса со временем превратилась в одного из ключевых мировых игроков в сфере интернет-коммерции. Сейчас Alibaba также занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Годовой доход компании составляет $40 млрд.