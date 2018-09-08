Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в полуфинале японца Кэя Нисикори, став вторым финалистом Открытого чемпионата США по теннису, проходящему в Нью-Йорке. Об этом 8 сентября сообщает Матч ТВ.

(сс) Carine06 Новак Джокович

Матч, продолжавшийся 2 часа 21 минуту, закончился со счетом по сетам 6:3, 6:4, 6:2 победой сербского спортсмена.

В финале Джоковичу предстоит встреча с аргентинцем Хуаном Мартином дель Порто. Последний вышел в финал после того как в другой полуфинальной встрече с действующей ракеткой мира номер один Рафаэлем Надалем, испанец после двух сетов отказался от дальнейшей борьбы из-за травмы колена.

Отметим, для Джоковича это будет восьмой выход в финал Открытого чемпионата США по теннису, победителем которого он становился уже дважды — в 2011-ом и 2015-ом годах.