Казань, 9 сентября, 2018, 07:00 — ИА Регнум. В Татарии открылись 275 избирательных участков, где в единый день выборов 9 сентября должны пройти довыборы депутатов муниципальных образований. По два мандата в этот день распределят в Казани и Набережных Челнах. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Всего на довыборах представительные органы пройдут по 246 избирательным округам, где необходимо будет распределить 246 мандатов. На них претендуют 622 человека. По тем районам и городским округам, где пройдут довыборы, в список избирателей включены свыше 176 тыс. человек — 5% от общего числа избирателей Татарии. Дополнительные выборы в единый день голосования пройдут в 42 муниципалитетах, 206 сельских и 14 городских поселениях, а также в Казани и Набережных Челнах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два мандата в Казани освободились после перехода депутатов на работу в муниципальные органы власти. А в Набережных Челнах два народных избранника досрочно лишились своих мест в связи с недочётами в декларациях о доходах.

9 сентября 2018 года в республике будут задействованы 52 территориальных и 275 участковых избирательных комиссий, на которых работают свыше 2 тыс. членов комиссий с правом решающего голоса. На всех участках в этот день будут использоваться технологии ускоренного ввода данных протоколов — через машиночитаемый QR-код.

Напомним, 2 сентября 2018 года в республике состоялись довыборы депутата Госсовета РТ. Явка тогда составила 25,3%.

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